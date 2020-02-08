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Глава МИД Дании посетил зону ООС (Фото)

Глава МИД Дании посетил зону ООС (Фото)
13:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Делегация посетила КПВВ "Майорское", где ознакомилась с порядком проведения контрольных операций.

Сегодня, 8 февраля, министр иностранных дел Дании Еппе Кофод вместе с украинско-датской делегацией посетил зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Представители датской делегации во главе с министром иностранных дел Королевства Дании господином Еппе Кофод совместно с делегацией Министерства иностранных дел Украины посетили район проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В ходе визита заместитель командующего операции объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак рассказал датской делегации о ситуацию с безопасностью и действиях российских оккупационных войск, а также о состоянии выполнения Украиной минских договоренностей.

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Он сообщил, что российские оккупационные войска продолжают нарушать минские договоренности и не прекращают обстрелы наших позиций из тяжелого вооружения. Также зафиксированы единичные случаи нарушения режима "ТИШИНА" на отдельных участках разведения войск.

Сообщается, что делегация посетила КПВВ "Майорское", где ознакомилась с порядком проведения контрольных операций в отношении лиц, пересекающих линию разграничения. Пограничники проинформировали членов делегации об особенностях функционирования контрольного пункта въезда-выезда.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Дании Еппе Кофод планировал в пятницу посетить зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Напомним, Глава Донецкой ОГА и глава МИД Дании обговорили важные проблемы на Донбассе.

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Донбасс, МИД Дании, Глава МИД Дании, ООС, Еппе Кофод.
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