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В Сумской области задержали преступников, по обвинению в многочисленных кражах

В Сумской области задержали преступников, по обвинению в многочисленных кражах
13:52 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Новости Украины:Сотрудники Нацполиции в Сумской области задержали злоумышленников, которые которые промышляли кражами.

Оперативники Сумского отдела полиции разоблачили 19-летнего сумчанина в совершении кражи денег с банковской карты.

Правоохранители установили, для перевода средств злоумышленник воспользовался мобильным приложением заявительницы и обогатился более чем на 13 000 гривен. 

Во втором случае пострадал от рук злоумышленника 23-летний сумчанин. Мужчина оставил авто возле дома, а когда вернулся, то увидел отсутствие аккумулятора. 

В службу Нацполиции Украины в этом году уже более 100 раз поступали сообщения о "минировании"

А вот оперативники Глуховского отдела полиции раскрыли кражу имущества из дома 43-летнего местного. Как стало известно 40-летняя глухивчанка сломала навесной замок в дом и похитила понравившийся одежду и инструменты.

Пострадавшая от рук вора и 60-летняя жительница Середина-Будского района. Правоохранители выяснили, вором оказалась ее знакомая, пришла к ней в гости. Злоумышленница пользовалась моментом, когда хозяйка отвлечется и угнала авто магнитолу. 

По каждому факту работники полиции открыли уголовное производство по признакам ст.185 "Кража" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

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Сумы, Прокуратура, Кража, Деньги, Имущество, Нацполиция.
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