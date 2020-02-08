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В службу Нацполиции Украины в этом году уже более 100 раз поступали сообщения о "минировании"

В службу Нацполиции Украины в этом году уже более 100 раз поступали сообщения о "минировании"
13:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Нацполиции Украины обнародовали количество звонков о "минировании" с начала этого года.

В Украине с начала года в полицию поступило 104 сообщения о "заминировании" различных объектов.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"В январе 2020 года в органы полиции поступило 104 сообщения о заминировании различных объектов", - говорится в сообщении. 

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Кроме того, в полиции отметили, что больше всего от ложных сообщений о минировании страдают город Киев, Сумская, Харьковская и Донецкая области.

"Больше всего таких сообщений поступало в Сумской области - 18, Харьковской и Киеве - по 17 и Донецкой - 12. Меньше всего сообщений зарегистрировано в Закарпатской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях - по 2, Николаевской, Херсонской и Хмельницкой - по 1", - сказано в сообщении.

Также в полиции отметили, что есть области, в которых сообщение о неверных минировании не поступало.

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"В Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях такие сообщения в органы полиции не поступали", - добавляется в сообщении.

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Украина, Заминирование, Мины, Нацполиция.
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