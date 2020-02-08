Двухнедельная изоляция: Кабмин принял меры для прибывших из зараженного Хубэя

Новости Украины:В Минздраве заявили, что Кабмин временно ввел ограничения для прибывших из Хубэя, в связи с опасностью рапространения коронавируса.

Кабинет министров Украины установил временные ограничения для прибывших на территорию страны из китайской провинции Хубэй в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, все те, кто прибывает с Хубэя, будут отправлены в изоляцию на 14 дней в специальные учреждения по распоряжению "О мерах по предотвращению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной короновирусом 2019-nCoV".

"Указанное распоряжение КМУ устанавливает временные ограничения и особые условия для въезда в Украину лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определенные Министерством здравоохранения заведения", - говорится в сообщении.