В китайском Ухане от коронавируса умерли первые иностранцы

Новости мира:В китайском Ухане, где произошла вспышка коронавируса, появились первые жертвы среди заболевших иностранцев.

Американец стал первой подтвержденной жертвой коронавируса среди иностранцев в Китае. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя посольства США в Пекине, 6 февраля 60-летний гражданин США с диагнозом коронавирус умер в больнице Уханя. Министерство иностранных дел Японии сообщило также, что с пневмонией в китайской провинции Хубэй умер и их 60-летний гражданин.

Как сообщалось, по состоянию на утро 8 февраля количество больных смертельной пневмонией, вызванной коронавирусом, увеличилось до 34 888, жертвами недуга стали 724 пациенты.

Одновременно 2120 людей удалось вылечить. О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.