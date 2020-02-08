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В китайском Ухане от коронавируса умерли первые иностранцы

В китайском Ухане от коронавируса умерли первые иностранцы
11:36 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В китайском Ухане, где произошла вспышка коронавируса, появились первые жертвы среди заболевших иностранцев.

Американец стал первой подтвержденной жертвой коронавируса среди иностранцев в Китае. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя посольства США в Пекине, 6 февраля 60-летний гражданин США с диагнозом коронавирус умер в больнице Уханя. Министерство иностранных дел Японии сообщило также, что с пневмонией в китайской провинции Хубэй умер и их 60-летний гражданин.

Как сообщалось, по состоянию на утро 8 февраля количество больных смертельной пневмонией, вызванной коронавирусом, увеличилось до 34 888, жертвами недуга стали 724 пациенты.

Одновременно 2120 людей удалось вылечить. О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

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Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

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Все по теме:

Китай, Ухань, Хубэй, Коронавирус, 2019-nCoV, Коронавирус 2019-nCoV.
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