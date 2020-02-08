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Боевики на Донбассе применили тяжелое вооружение

Боевики на Донбассе применили тяжелое вооружение
14:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины:Российско-оккупационные войска в субботу применили тяжелое вооружение на линии боевого столкновения в населенном пункте Орехово.

Незаконные вооруженные формирования с начала субботы два раза нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерства обороны Украины.

"Текущие сутки российско-оккупационные войска, в очередной раз сознательно нарушая запрет к применению тяжелого вооружения на линии боевого соприкосновения, начали плотным артиллерийским и минометным обстрелом наших защитников н.п. Ореховое", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Кроме того, сразу с полуночи от Первомайска в течение 20-ти минут боевики совершили 12 выстрелов из артиллерии калибра 122-мм и выпустили 16 мин калибра 120-мм.

"Боевых потерь среди наших мужественных воинов нет", - добавили в ведомстве.

Напомним, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

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Донбасс, ВСУ, Оккупанты, ООС.
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