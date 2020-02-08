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На Буковине во время обысков правоохранители изъяли почти 35 тыс пачек сигарет

На Буковине во время обысков правоохранители изъяли почти 35 тыс пачек сигарет
14:39 Сегодня Телеграф Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:Сотрудниками ГПСУ было установлено, что нарушители снимали дома в аренду и использовали их как склады для подготовки партий нелегальных сигарет на продажу.

Совместная межведомственная группа в составе пограничников Черновицкого отряда, сотрудников СБУ и ДФС, под процессуальным руководством прокуратуры Черновицкой области провела обыски в н.п. Селятино Путильского района Черновицкой области. 

Об этом сообщили ГПСУ в своем твиттере.

Правоохранители установили, что шестеро жителей региона обустроили в пограничном поселке подпольные склады для хранения сигарет иностранных марок. Для этого они арендовали шесть частных жилых домов с хозяйственными сооружениями. Контрафактную табачную продукцию нарушители планировали нелегально переправлять в одной из европейских стран.  

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В ходе проведенных мероприятий правоохранители обнаружили в помещениях 34,5 тысячи пачек сигарет без марок акцизного сбора, подготовленных к переправке. Предварительно стоимость "товара" составляет почти 800 000 гривен.

 

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 199 "Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных марок акцизного налога или голографических защитных элементов" и ч. 1 ст. 204 "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" УК.

Мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и круга лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.

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Украина, Нелегалы, Бизнес, Буковина, Сигареты, ГПСУ.
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