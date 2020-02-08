Денежные схемы: В Винницкой области задержали криминального авторитета (Видео)

Новости Украины:Сотрудники Нацполиции в Винницкой области задержали, который организовал незаконный коррупционный механизм выдачи земельных участков.

Правоохранители установили, что с целью получения в аренду земельного участка гражданин обратился в орган местного самоуправления. Ему пообещали помочь, но при одном условии - необходимо предоставить 100000 долларов США.

Данная сумма должна стать так называемой гарантией положительного решения вопроса.

Не соглашаясь с требованиями, руководитель коммерческой структуры обратился с соответствующим заявлением в управление стратегических расследований.

В рамках процессуальных мер для документирования группы должностных лиц одного из городских советов, которые организовали коррупционный механизм выдачи земельных участков, полицейские установили причастность к этой "схемы" так называемого криминального авторитета - 41-летнего жителя города Винница и его товарища, также жителя этого города.

В пятницу, 7 февраля, оперативники управления стратегических расследований в Винницкой области Нацполиции, следователи Главного управления областной полиции за процессуального руководства прокуратуры области и при участии КОРД задержали четырех человек. В частности - депутат одного из городских советов, предпринимателя.

С места задержания изъято 20 000 долларов США - первый "транш". Кроме этого, по месту жительства фигурантов также изъято 46 500 долларов США, 6700 евро и 75 000 гривен и оружие.

Проводятся процессуальные мероприятия. Все лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В рамках уголовного производства будет устанавливаться причастность должностных лиц городского совета к совершению уголовного преступления. В случае выявления фактов противоправной деятельности со стороны должностных лиц их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.