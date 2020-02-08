Брагар не приехал к пенсионерке, которой предлагал "продать собаку за комуналку"

Новости Украины:Сегодня не состоялась обещанная встреча Евгения Брагара с пенсионеркой, которой он предлагал продать собаку, чтобы оплатить комунальные услуги.

Депутат фракции "Слуга народа" Евгений Брагар не приехал на обещанную встречу к пенсионерке, которой предлагал продать собаку "элитной породы" и таким образом оплатить коммунальные услуги.

Об этом сообщает Суспільне.

Утром на депутата в родном селе пенсионерки в Кропивницком районе ждали местные жители. В руках они держали плакаты с надписями: "Продай слугу – купи собаку", "Я люблю свою страну, я люблю свою жену, я люблю свою собаку", "Где 4000$ для учителей".

8 февраля в 10.00 в Доме культуры должен был выступить Евгений Брагар. Впрочем, депутат не приехал и не отвечал на телефонные звонки.

Как сообщалось ранее, Брагар в эфире одного из телеканалов посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы получить возможность заплатить за коммуналку. После этого в социальных сетях разгорелось оживленное обсуждение. Много людей раскритиковали и высмеяли такой совет депутата. Впоследствии Брагар за свои слова извинился и заявил, что "новый в политике, а потому еще не научился отвечать на чувствительные вопросы".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов во время общения с людьми более взвешенно относиться к своим словам, "не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми. Я понимаю, что у нас тоже есть возможность делать ошибки, как и у всех других, однако ответственность, которая лежит на народных депутатах, больше, чем на других".