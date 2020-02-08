За следующую неделю восемь стартапов получат от государства 9 млн грн: Алексей Гончарук

Новости Украины:В Украинском Фонде стартапов определили победителей питчинг-сессий, которые получат от государства почти 9 млн гривен.

8 украинских стартапов уже через неделю получат в общей сложности почти 9 млн грн от государства.

Об этом в своем телеграм канале заявил Алексей Гончарук.

Украинский Фонд стартапов уже определил победителей питчинг-сессий - только что завершилось заседание наблюдательного совета Фонда, которое продолжалось 24 часа.

Победители делятся на две категории.

Seed гранты предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, требующих расширения и поддержки, и составляют 1 млн 250 тыс грн ($ 50.000).

Другая категория - pre-seed гранты, предоставляемые разработчикам идей, которые еще на стадии создания собственного продукта. Они получат по 625 тыс грн ($ 25.000).

Seed гранты получат:

AeroDrone - комплексные решения на базе беспилотных самолетов;

GeoDesign info - аналитический онлайн-центр;

BIOC - технология нанополимеризации для получения биопластика;

FieldBI - аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка;

Правомен - автоматизированный помощник из бытовых юридическим вопросам для помощи населению;

Framiore - устойчивое бренд одежды с собственным R & D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.

Pre-seed гранты получат:

Pytag - торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;

BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.

При этом, Фонд непрерывно принимает заявки. Для правительства важным является развитие креативных индустрий. Инвестиции в идеи - это наша стратегия.

Сейчас есть уже 3 новые оценены стартапы, которые попадут на следующий питчинг идей. Ожидаем, что он состоится уже в начале марта.