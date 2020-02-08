За следующую неделю восемь стартапов получат от государства 9 млн грн: Алексей Гончарук

8 украинских стартапов уже через неделю получат в общей сложности почти 9 млн грн от государства.
Об этом в своем телеграм канале заявил Алексей Гончарук.
Украинский Фонд стартапов уже определил победителей питчинг-сессий - только что завершилось заседание наблюдательного совета Фонда, которое продолжалось 24 часа.
Победители делятся на две категории.
Seed гранты получат:
Pre-seed гранты получат:
При этом, Фонд непрерывно принимает заявки. Для правительства важным является развитие креативных индустрий. Инвестиции в идеи - это наша стратегия.
Сейчас есть уже 3 новые оценены стартапы, которые попадут на следующий питчинг идей. Ожидаем, что он состоится уже в начале марта.
8 стартапів уже за тиждень отримають загалом майже 9 млн грн від держави!
Український Фонд стартапів визначив переможців пітчинг-сесій.
Деталі про переможців тут: https://t.co/TJt89YnuoT
При цьому, Фонд продовжує прийом заявок. Подавайтеся https://t.co/uIUnWpSe0G
— Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) February 8, 2020