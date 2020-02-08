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В более чем 200 населенных пунктах Днепропетровщины возобновлено электроснабжение

В более чем 200 населенных пунктах Днепропетровщины возобновлено электроснабжение
16:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:В Днепропетровской области, где из-за непогоды были обесточены 207 населенных пунктов, полностью восстановлено электроснабжение.

В Днепропетровской области, где в результате осложнения погодных условий 5-6 февраля (снегопад и порывы ветра), были обесточены 207 населенных пунктов, полностью восстановлено электроснабжение. 

Об этом сообщает пресс-служба ОГА на странице в Фейсбуке.

"Электроснабжение наладили для почти 54 тыс. человек в 207 населенных пунктах, которые были обесточены полностью или частично. В частности, ликвидировали аварийные ситуации в Днепровском, Новомосковском, Царичанском, Верхнеднепровском, Криничанском, Синельниковском, Павлоградском и Солонянском районах, где ситуация была сложной", - говорится в сообщении.

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В ОГА подчеркнули, что сейчас энергосистема области уже полностью восстановлена и работает в штатном режиме.

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Непогода, Днепропетровская область, Электричество, Снегопад.
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