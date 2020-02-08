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Мороз до 16 градусов: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Мороз до 16 градусов: украинцев предупредили об ухудшении погоды
11:11 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:На выходных в Украине ожидается ухудшение погодных условий, в частности - сильное похолодание до 16 градусов мороза в некоторых регионах.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об осложнении погодных условий на территории Украины 8-9 февраля.

Как сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра, 8-9 февраля ожидается ослабление и прекращение осадков и явлений.

Так, сообщается, что 8-9 февраля ожидается ослабление и прекращение осадков, однако температура опустится местами до -16.

"По данным Укргидрометцентра, 8-9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем до 1-6° мороза; в восточных областях и Карпатах ночью 11-16° мороза, днем 5-10° мороза", - говорится в сообщении.

А в Карпатах в связи с ухудшением погодных условий ожидается значительная опасность схода лавин.

Как отмечается, в связи со снегопадами и метелями, 8 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей, сохраняется значительная снеголавинная опасность. Объявлен третий уровень опасности.

Кроме того, в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Напомним, в выходные в Украине ожидается сухая и морозная погода, но уже в воскресенье из западной Европы начнет поступать более теплый воздух, поэтому на Правобережье температура будет повышаться, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 8 февраля, в Украине без осадков, лишь днем в Приазовье и Крыму местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и в Карпатах ночью 10-15°, днем 3-8° мороза; на остальной территории ночью 6-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве в субботу без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 0-2° мороза.

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Спасатели, Мороз, Гололед, ГСЧС.
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