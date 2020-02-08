Зима отменяется: в Украину идет потепление

Новости Украины:В Украине на выходных все еще будет холодно, но без осадков, а на следующей неделе прогреет до +8°.

В выходные в Украине ожидается сухая и морозная погода, но уже в воскресенье из западной Европы начнет поступать более теплый воздух, поэтому на Правобережье температура будет повышаться, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 8 февраля, в Украине без осадков, лишь днем в Приазовье и Крыму местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и в Карпатах ночью 10-15°, днем 3-8° мороза; на остальной территории ночью 6-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве в субботу без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 февраля самая высокая температура днем была 11,0 градусов тепла в 2011 году., самая низкая ночью 28,5 градусов мороза в 1929 году.

Прогноз погоды на 8 февраля, фото: meteo.gov.ua

В воскресенье, 9 февраля, в Украине без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ночью 12-17° мороза, днем 2-7° мороза; в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла; на остальной территории ночью 9-14° мороза, днем от 3° мороза до 3 тепла.

В Киеве в воскресенье без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 1-3° тепла.

Прогноз погоды на 9 февраля, фото: meteo.gov.ua

10 февраля в Украине без осадков, однако днём 10 февраля в западной части умеренные, в северных, Винницкой и Черкасской областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя, в Карпатах умеренный, местами значительный снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 20-25 м/с. Температура в западных и северных областях (кроме Сумской) ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла; на остальной территории ночью 9-14° мороза, днем около 1-6° тепла (в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 9 февраля ночью 12-17° мороза, днем 2-7° мороза).

В Киеве и столичном регионе 10 февраля без осадков, лишь днём 10 февраля небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 10 февраля, фото: meteo.gov.ua

11-12 февраля в Украине временами небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя (в Карпатах - снега). Температура ночью около 0° (на востоке ночью 1-5° мороза), днем 1-4° тепла, на юге страны 3-8° тепла; в Карпатах ночью и днем 2-7° мороза.

В Киеве и Киевской области 11 февраля умеренный, 12 февраля небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью около 0°, днем 1-4° тепла.

Прогноз погоды на 11 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 12 февраля, фото: meteo.gov.ua

13 февраля в южной, восточной части мокрый снег и дождь, на остальной территории, 14 февраля в Украине преимущественно без осадков. 15 февраля небольшой снег; 16-17 февраля временами осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла, на юге до 8° тепла.

Напомним, средняя месячная температура в феврале этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0° до 3° мороза, что местами на 2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой и дождливой. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, в Украине после "пятого месяца осени" наступит шестой.

Так, если ранее синоптики называли датой похолодания до -12 градусов 8-10 февраля, то теперь "приход зимы" сместился на 13-16 февраля с максимумом в -7 градусов и то в ночное время на северо-востоке. При этом, на юге страны в феврале морозов не предвидится вообще, даже в ночные часы.