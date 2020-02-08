Украинцев предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
"По прогнозам Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями, 7 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей, сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.
Напомним, в выходные в Украине ожидается сухая и морозная погода, но уже в воскресенье из западной Европы начнет поступать более теплый воздух, поэтому на Правобережье температура будет повышаться, сообщает Укргидрометцентр.
В субботу, 8 февраля, в Украине без осадков, лишь днем в Приазовье и Крыму местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и в Карпатах ночью 10-15°, днем 3-8° мороза; на остальной территории ночью 6-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
В Киеве в субботу без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 0-2° мороза.