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Суббота, 08.02.2020
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В Ровно задержали преступника, который сломал мост проехав по нему на грузовике

В Ровно задержали преступника, который сломал мост проехав по нему на грузовике
16:55 Сегодня Телеграф Фото: rv.npu.gov.ua

Новости Украины:В Ровно снова сломали понтонный мост, нарушителем оказался водитель грузовика, который проигнорировал знак запрещающий переезд машинам больше 10 тон.

Шестого февраля с окна рейсового автобуса пассажирка увидела, как грузовой автомобиль ехал по понтонному мосту, в селе Ремчицы. Женщина сразу позвонила в полицию.

На месте происшествия группа реагирования патрульной полиции установила, что около 9:00 43-летний житель Республики Беларусь, управляя грузовым автомобилем "Mercedes-Benz" с полуприцепом, вопреки дорожном знаке о запрете движения грузовым автомобилем более 10 тонн, проехал через понтонный мост и повредил его .

Впрочем, руководителю место происшествия не удалось оставить, ведь он повредил и грузовик.

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"На 43-летнего белоруса полицейские составили три административных протокола: за совершение ДТП, проезд под запрещающий знак и повреждения дорожной сооружения, - сообщил начальник Сарненского отдела полиции Григорий Голенко.

 

Как отметил Григорий Голенко, это уже третий такой случай в этом году: 11 и 17 января из-за избыточного веса грузовика так же было повреждено временно обустроенную конструкцию моста.

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Ровно, Мост, Грузовик, Авто, Нацполиция, Автортранспорт.
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