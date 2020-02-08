В Черновицкой области спасатели вытаскивали водителя грузовика, который попал в кювет

Новости Украины:В Черновицкой области водитель грузовика не справился с управлением и "загримел" в кювет.

Попав по собственной неосторожности в канаву, водитель не смог самостоятельно выехать оттуда. Чтобы помочь водителю, полицейские задействовали спецтехнику из соседнего района.

Инцидент произошел в селе Маршинцы Новоселицкого района. Управляя грузовиком, гражданин соседнего государства пропустил нужный поворот, а когда пытался развернуться - съехал в кювет. Во время патрулирования территории обслуживания экипаж сектора реагирования патрульной полиции Новоселицкого отделения полиции заметил водителя, который не мог самостоятельно выехать на дорогу.

Местной сельхозтехники оказалось мало для решения проблемы. Полицейские нашли подъемный кран и помогли мужчине выехать из кювета.

Буковинские правоохранители продолжают работать в усиленном режиме в связи с ухудшением погодных условий. Полицейские в очередной раз призывают водителей быть осторожными и избегать рискованных маневров.

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