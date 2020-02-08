В Житомире сотрудники Нацполиции задержали преступников, которые промышляли кражами

Новости Украины:В Житомире сотрудники Нацполиции задержали злоумышленников, которые обвиняются в хищении имущества.

К полицейских подразделений обратились жители Житомира сообщениям о похищении их имущества. Злоумышленники забирали из домов посуду, хозяйственные инструменты и продукты питания. Сейчас установлены трое причастных к правонарушениям и продолжается выяснение обстоятельств событий.

Чудновский участковые офицеры полиции выясняли обстоятельства хищения электрической дисковой пилы из дома 57-летнего жителя района. По словам заявителя, вор, вероятно, зашел в его дом поздно вечером или ночью через ... незапертую дверь. Пока хозяин спал, он похитил из одной из комнат электроинструмент стоимостью более тысячи гривен. В ходе проведенных мероприятий полицейские выяснили, что к правонарушению причастен 27-летний житель с. Малиновки. Мужчина признал свою вину, похищенное у него изъяли.

Утром 7 февраля в Новоград-Волынский отдела полиции обратился 63-летний житель пгт Городницы с сообщением о похищении продуктов питания. Мужчина рассказал, что вечером кто-то разбил окно и забрал из дома его сына ... 12 кг мяса, которое находилось в холодильнике. Участковые офицеры полиции установили, что к совершению правонарушения причастен 25-летний местный житель. Молодой признал свою вину.

С летней кухни в с. Злобичи Коростенского района были похищены металлическая посуда, хозяйственные инструменты и металлические элементы печного отопления. По словам владелицы, 48-летней жительницы г.. Коростеня, кражу, вероятно, было совершено еще в январе, пока она не приходила к домохозяйства. Работники криминальной полиции выяснили, что к правонарушению причастен 52-летний житель соседнего села.

Сейчас по всем случаям продолжаются дальнейшие расследования. Законодательством тайное похищение чужого имущества (кража) наказывается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 80 до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.