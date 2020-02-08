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В Кременчуге сотрудники Нацполиции задержали мужчин, которые подозреваются в уличных грабежах

В Кременчуге сотрудники Нацполиции задержали мужчин, которые подозреваются в уличных грабежах
19:00 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:Сотрудники Нацполиции задержали преступников, которые совершали нападения на граждан и грабили их.

В начале февраля "в поле зрения" молодого попали 52-летний житель Кременчуга и 15-летний юноша. У мужчины он отобрал деньги, у школьника - мобильный телефон.

Его причастность к преступлениям подтверждают изъяты вещественные доказательства. 

Другого молодого человека, подозреваемого в грабеже, полиция разоблачила вскоре после преступления. Его установили по описанию, предоставивший 23-летний потерпевший. Ему - 25 лет и он также ранее попадал на скамью подсудимых. 

В Житомире сотрудники Нацполиции задержали преступников, которые промышляли кражами

На момент задержания злоумышленник успел сбыть мобильный телефон в один из местных ломбардов.

По фактам грабежей (ст. 186 УК Украины), раскрытыми в Крюковском районе Кременчуга, начали досудебное расследование.

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Полтава, Кражи, Нацполиция, ГУНП.
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