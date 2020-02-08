В Харькове задержали преступницу, которая чуть не убила свою мать и ее знакомого

Новости Украины:В Харькове задержали женщину, которая устроила покушение на свою мать и ее знакомого.

23-летняя злоумышленница в ходе конфликта набросилась на мать и ее знакомого. Пострадавших доставили в местную больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Преступление произошло 6 февраля около 20:30 в городе Балаклее. В полицию поступило сообщение о том, что женщина ранила мать и ее товарища.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции. Правоохранители установили, что в вечернее время между 23-летней женщиной и знакомым ее матери произошел конфликт. В результате 29-летний мужчина получил резаную рану головы. В это время дома находилась мать девушки. Женщина встала на защиту мужа, за что также получил телесные повреждения в виде резаной раны уха.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении злоумышленницы. Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.