"Пьяные гонки": В Одессе задержали майора за нетрезвое вождение

Новости Украины:В Одессе пьяный майор устроил с сотрудниками патруля "гонки", за что и был задержан.

В Одессе патрульные с погоней остановили автомобиль, который ехал с превышением скорости и игнорировал требования полицейских остановиться.

Как сообщает "Думская", инцидент произошел вечером 4 февраля. Примерно в 22:00 патрульные увидели ехавший с превышением скорости Volkswagen Caddy и попытались его остановить, но он их проигнорировал.

После недолгого преследования автомобиль все же остановили. Судя по стойкому запаху перегара, исходящего от водителя, он был пьян. А проверка документов показала, что мужчина еще и коллега полицейских.

Как сообщили журналистам источники в правоохранительных органах, за рулем авто находился майор полиции Александр К., старший следователь по хозяйственным делам Суворовского отдела полиции Одессы.

Сдать кровь на наличие алкоголя водитель отказался. В его отношении составлен протокол и, скорее всего, будет начато служебное расследование.