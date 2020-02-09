Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
Итоги дня 8 февраля: Зеленский в Ватикане, стрельба в Таиланде и Нацотбор на "Евровидение 2020"
Итоги дня 8 февраля: Зеленский в Ватикане, стрельба в Таиланде и Нацотбор на "Евровидение 2020"
Трамп объяснил увольнение главного свидетеля по делу импичмента
Трамп объяснил увольнение главного свидетеля по делу импичмента
Бубка отреагировал на новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Бубка отреагировал на новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 февраля

Перестрелка в Мукачево: На Закарпатье задержали вероятных виновников происшествия

Перестрелка в Мукачево: На Закарпатье задержали вероятных виновников происшествия
09:33 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: Скриншот

Новости Украины:Сотрудники Нацполиции на Закарпатье задержали нескольких человек, которые возможно причастны к делу о стрельбе в Мукачево.

На Закарпатье в н.п.Нижние Ворота Воловецкого района силовики задержали несколько человек, которые, вероятно, связаны с стрельбой в Мукачево.

Как сообщает издание Mukachevo.net

Задержание прошло около 22:00 на посту полиции в Нижних Воротах. 

Резонансная перестрелка в Мукачево: Зеленского просят ввести в город Нацгвардию

Два автомобиля на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 направлялись в Закарпатской области.

По информации местного издания, задержание произошло по делу о недавнем стрельбу в Мукачево.

Как сообщалось ранее, в Мукачево Закарпатской области утром 7 февраля произошла стрельба на одной из улиц, двое человек госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Перестрелка, Закарпатье, Карпаты, Жертвы, Задержание, Мукачево.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Социальный коллапс: установлены реальные причины краха цивилизации острова Пасхи
02 В Минобороны заявили, что каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
03 Несколько советов, которые сделают ваши волосы объемнее и красивее
04 Прогулка по городу: Владимир Зеленский со своей женой посетили Ватикан (Фото)
05 Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Турция перебросила спецназ к границе с Сирией
Турция перебросила спецназ к границе с Сирией
ООН: 239 млн человек в Африке страдают от голода
ООН: 239 млн человек в Африке страдают от голода
Боррель попросил прощения у экологических активистов
Боррель попросил прощения у экоактивистов
Суперлуние 9 февраля: техники исполнения желаемого в Полнолуние
Суперлуние 9 февраля: техники исполнения желаемого в Полнолуние
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь