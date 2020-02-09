Перестрелка в Мукачево: На Закарпатье задержали вероятных виновников происшествия

Новости Украины:Сотрудники Нацполиции на Закарпатье задержали нескольких человек, которые возможно причастны к делу о стрельбе в Мукачево.

На Закарпатье в н.п.Нижние Ворота Воловецкого района силовики задержали несколько человек, которые, вероятно, связаны с стрельбой в Мукачево.

Как сообщает издание Mukachevo.net

Задержание прошло около 22:00 на посту полиции в Нижних Воротах.

Два автомобиля на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 направлялись в Закарпатской области.

По информации местного издания, задержание произошло по делу о недавнем стрельбу в Мукачево.

Как сообщалось ранее, в Мукачево Закарпатской области утром 7 февраля произошла стрельба на одной из улиц, двое человек госпитализированы с огнестрельными ранениями.