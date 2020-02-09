Перестрелка в Мукачево: На Закарпатье задержали вероятных виновников происшествия

На Закарпатье в н.п.Нижние Ворота Воловецкого района силовики задержали несколько человек, которые, вероятно, связаны с стрельбой в Мукачево.
Как сообщает издание Mukachevo.net
Задержание прошло около 22:00 на посту полиции в Нижних Воротах.
Два автомобиля на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 направлялись в Закарпатской области.
По информации местного издания, задержание произошло по делу о недавнем стрельбу в Мукачево.
Как сообщалось ранее, в Мукачево Закарпатской области утром 7 февраля произошла стрельба на одной из улиц, двое человек госпитализированы с огнестрельными ранениями.