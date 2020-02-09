Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
В Минздраве заверили, что в Украине нет больных на коронавирус
В Минздраве заверили, что в Украине нет больных на коронавирус
Жестокая бойня: Что произошло в Таиланде (Фото, Видео)
Жестокая бойня: Что произошло в Таиланде (Фото, Видео)
Шахтер благодаря пенальти одолел Вентспилс (Видео)
Шахтер благодаря пенальти одолел Вентспилс (Видео)
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 февраля

Труп в хостеле: На Закарпатье сотрудники Нацполиции выясняют причину гибели иностранки

Труп в хостеле: На Закарпатье сотрудники Нацполиции выясняют причину гибели иностранки
11:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Ужгороде в одном из хостелов правоохранители обнаружили труп девушки-иностранки.

В одном из хостелов Ужгорода нашли тело иностранки, которая была студенткой местного вуза. Следов насильственной смерти не обнаружили.

Об этом сообщает ГУНП в Закарпатской области.

"Вчера, 8 февраля, в 17:35 в дежурную часть Ужгородского отдела полиции поступило сообщение от владельца хостела по улице Швабской, о том, что в комнате он обнаружил без признаков жизни квартирантку. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские установили личность женщины. Ею оказалась иностранка 1988 года рождения, студентка местного вуза. По словам ее знакомых, женщина два дня не выходила на связь. При осмотре трупа следов насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении.

Жестокая бойня: Что произошло в Таиланде (Фото, Видео)

Указано, что тело женщины направлено в морг для установления причин смерти. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. 

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой - "естественная смерть".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Закарпатье, Ужгород, Жертвы, Погибшие, Смерть, Хостел, ГУНП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Социальный коллапс: установлены реальные причины краха цивилизации острова Пасхи
02 Несколько советов, которые сделают ваши волосы объемнее и красивее
03 В Минобороны заявили, что каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
04 Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
05 Ким Кардашьян опубликовала фото в откровенном наряде (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 8 февраля: Зеленский в Ватикане, стрельба в Таиланде и Нацотбор на &quot;Евровидение 2020&quot;
Итоги дня 8 февраля: Зеленский в Ватикане, стрельба в Таиланде и Нацотбор на "Евровидение 2020"
Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
Боррель попросил прощения у экологических активистов
Боррель попросил прощения у экоактивистов
Суперлуние 9 февраля: техники исполнения желаемого в Полнолуние
Суперлуние 9 февраля: техники исполнения желаемого в Полнолуние
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь