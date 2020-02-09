В ООС заявили об операции по разведке среди боевиков в Луганской области

Новости Украины:В Луганской области как заявили в ООС, боевики ведут стрелковую разведку.

Военные сообщают, что вблизи поселка Новотошковское, что в Луганской области, враг в основном ведет обстрел из стрелкового оружия, чтобы разоблачить огневые позиции украинских защитников.

Об этом сообщает Операция объединенных сил.

"Вблизи поселка Новотошковское, что в Луганской области, украинские бойцы продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. По словам армейцев, в основном враг ведет обстрел из стрелкового оружия, чтобы разоблачить огневые позиции наших защитников", - говорится в сообщении.

Бойцы на передовой отмечают, что несколько дней назад украинских военных обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм. Отмечается, что сейчас ситуация стабильная, но иногда бывают прострелы.

"Даем адекватный ответ с разрешенного вооружения. Выходил тут недавно один из них - наблюдал за нами минут 15 - и снова стрелкотня. Все никак не успокоятся. И ночью стреляют", - сообщили военные.