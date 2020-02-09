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В гроб живым и более двух недель без еды и света: Освобожденный рассказал о пытках "ДНР"

В гроб живым и более двух недель без еды и света: Освобожденный рассказал о пытках "ДНР"
13:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости Украины:Освобожденный из плена террористов рассказал, какие пытки проводили над ним и его семьей боевики "ДНР".

Боевики на Донбассе жестоко пытают пленных, а также тех, кто с ними общался. В том числе доставалось родственникам жертв террористов.

Как сообщил "Апостроф" бывший пленник "ДНР" Василий Савин, боевики пытали не только его самого, но также его жену и сына.

"Я был относительно известным человеком, меня нельзя было откровенно калечить: вырывать зубы плоскогубцами, отрезать уши, отрубать пальцы, выкалывать глаза. Таких людей пытают иначе. Конечно же, током, это понятно. Есть и такой метод: вставляют в уретру провод от шампанского, с одного конца поджигают - алюминий быстро проводит тепло, а следов никаких не остается ", - отметил он.

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Савин рассказал, что его не кормили по 16 суток, а также держали в абсолютной темноте.

"Дважды меня выводили на расстрел, один раз закапывали живьем. Меня положили в гроб в наручниках и забили крышку. Но мне было смешно, ведь я знал, что в наручниках не закопают, за них же они расписались, за них отвечать придется", - добавил экс-пленник.

Как сообщила 21 января в Facebook омбудсмен Людмила Денисова, 115 украинских политзаключенных до сих пор находятся в местах заключения на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

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Украина, Жертвы, Боевики, Донбасс, Пытки.
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