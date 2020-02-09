Вражеские обстрелы: На Донбассе боевики снова нарушили режим тишины

Новости Украины:На Донбассе боевики открыли обстрел по позициям украинских военных, никто не пострадал.

С начала текущих суток боевики раз нарушили режим прекращения огня - на Донецком направлении.

Об этом сообщает Минобороны.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, противник продолжил пренебрежение "минскими договоренностями", один раз нарушив режим прекращения огня на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Указано, что после полуночи оккупационные войска выпустили 10 мин калибра 82-мм по позициям Объединенных сил в районе Лебединского.

"Боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрела противника нет", - добавили в пресс-службе.