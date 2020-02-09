Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
Глобальные изменения климата: как это затронет Украину
Глобальные изменения климата: как это затронет Украину
Нефедов: Мы сторонники криминализации контрабанды
Нефедов: Мы сторонники криминализации контрабанды
Шахтер - Вентспилс: видеообзор матча
Шахтер - Вентспилс: видеообзор матча
Оскар-2020: онлайн-трансляция главной кинопремии года
Оскар-2020: онлайн-трансляция главной кинопремии года

Переплатили вдвое: Установленные возле ВР "испанские фонари" оказались китайскими

Переплатили вдвое: Установленные возле ВР "испанские фонари" оказались китайскими
13:58 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:На монтаж фонарей из городского бюджета было выделено 12 миллионов гривень.

"Испанские" фонари, установленные в Мариинском парке возле Верховной Рады, произведены в Китае и закуплены декоративные опоры было по завышенным ценам. Об этом сообщает программа "Наші гроші" со ссылкой на архитектора Дарью Недозим

Капитальный ремонт наружного освещения Мариинского парка в Печерском районе было заказано КП "Киевгорсвет" КГГА по результатам тендера в ООО "Строительная компания Тесла" в сентябре 2019 г. за 18,41 млн грн.

Самая большая сумма - 12,63 млн грн. без НДС, доставки, монтажа и складских расходов была выделена на парковые фонари. "Киевгорсвет" сообщало, что в парке установлены опоры производства Испании.

Декоративные опоры DHU-08 3.35m купили по 44 174 грн., Светильники Palacio 40W 4000K 500mA - по 13 085 грн., А декоративные кронштейны Norte - по 8756 грн. Т.е. фонарь с одним светильником стоит 57 259 грн., а с двумя на кронштейне - 79 100 грн.

"Большое строительство": Премьер поручил главам ОГА подготовить планы

Недозим нашла в китайском интернет-магазине "Alibaba" такие же фонари китайского производства, как подрядчик изобразил в тендерном предложении. Там декоративный низ опоры стоит максимум $100, сама опора - $780, а светильник - $100.

Таким образом в Китае фонарь с одним светильником стоит $980, или 24 тыс грн, что вдвое дешевле тендерной цены для парка от "Строительной компании Тесла".

Созданная в марте 2018 г. столичная "Строительная компания Тесла" принадлежит Ивану Шкелебею из пгт. Межгорье на Закарпатье, а руководит ею Алина Леденева. С июня 2019 г. она получала подряды исключительно от "Киевгорсвета" на сумму 79,91 млн грн.

С 2019 г. компания фигурирует в уголовном производстве по отмыванию средств, уклонению от налогов и злоупотреблению властью или служебным положением как одна из длинного перечня предприятий с признаками фиктивности.

По данным следствия, в 2017-2018 гг. эти предприятия не имели работников, офисов, складов, оборудования, сырья и материалов, а также не платили налоги. Доходы получали только их директора.

Напомним, в Киеве декоммунизировали несколько библиотек. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Киев, ВР, КГГА, Испанские фонари.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Несколько советов, которые сделают ваши волосы объемнее и красивее
02 Социальный коллапс: установлены реальные причины краха цивилизации острова Пасхи
03 Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
04 Невероятные существа нашей планеты (Фото)
05 В Минобороны заявили, что каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жестокая бойня: Что произошло в Таиланде (Фото, Видео)
Жестокая бойня: Что произошло в Таиланде (Фото, Видео)
Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
В Китае ученые дали название смертельному коронавирусу из Уханя (Видео)
В Китае ученые дали название смертельному коронавирусу из Уханя (Видео)
Тарас Тополя рассказал подробности о своей семье
Тарас Тополя рассказал подробности о своей семье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь