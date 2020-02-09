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Ранил товарища ножом: В Киеве задержали мужчину, который напал на человека

Ранил товарища ножом: В Киеве задержали мужчину, который напал на человека
16:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Киеве осудили правонарушителя, который напал на своего товарища и ранил его ножом.

Завершилось досудебное расследование по делу 29-летнего уроженца Винницкой области, который в Киеве ранил товарища ножом.

Об этом сообщает отдел полиции Киева.

"Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт передан в Подольский районный суд. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

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Указано, что событие произошло в ноябре прошлого года. В полицию от врачей поступило сообщение о ножевом ранении мужчины возле хостела на улице Замковецкой. Правоохранители за несколько часов установили и задержали 29-летнего уроженца Винницкой области, которого обоснованно подозревают в совершении преступления.

"Мужчина вместе с потерпевшим употребляли спиртные напитки. Когда закончился алкоголь, молодые люди отправились в магазин. Однако по дороге домой между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый ранил ножом товарища и скрылся", - сказал старший следователь Подольского управления полиции Богдан Злотенко.

Правонарушителю объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Украина, Прокуратура, Винница, Нападение, Покушение, Пострадавшие, Нацполиция.
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