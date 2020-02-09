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Украинская сторона СЦКК предупреждает о проблемах при пересечении линии разграничения

Украинская сторона СЦКК предупреждает о проблемах при пересечении линии разграничения
16:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Пересечение линии разграничения в Донецкой области затруднено из-за снегопадов.

Пересечение линии разграничения на участках ответственности оккупационной администрации в Донецкой области затруднено из-за снегопадов.

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает на странице пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

"За пределами КПВВ "Марьинка", "Майорск", "Новотроицкое", "Гнутово" остаются нерасчищенными от снега участки дорог, прилегающие к линии разграничения сторон", - подчеркивается в сообщении.

Так, 8 февраля это привело к прибытию 17 транспортных средств и 20 граждан с неподконтрольных правительству Украины территорий на КПВВ "Марьинка" уже после его закрытия. Для пропуска транспортных средств и граждан решением командующего Объединенными силами работа КПВВ была продлена.

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Отмечается, что украинская сторона СЦКК принимает меры по координации и налаживанию беспрепятственной работы КПВВ.

Украинская сторона СЦКК также обращает внимание населения, что необходимо учитывать погодные условия при планировании поездок через линию разграничения сторон.

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Марьинка, Майорск, Новотроицкое, Гнутово, КПВВ.
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