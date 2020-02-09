В штабе ООС рассказали о количестве людей, которым оказали медпомощь на КПВВ Донбасса

Новости Украины:Спасатели за неделю оказали психологическую и медицинскую помощь в ООС для более 900 человек.

В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории КПВВ, спасатели за неделю оказали медицинскую и психологическую помощь 961 человеку. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

"В пунктах оказания помощи населению расположенных на территории контрольных пунктов въезда/выезда спасателями была оказана медицинская и психологическая помощь 961 лицу", - говорится в сообщении.

Указано, что спасатели также присоединились к пиротехническим работам и тушению пожаров. Они выполняли работы по очистке от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, такоже их сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.

"В течение недели пиротехнические расчеты привлекались 35 раз, обследовали 24 га территории, изъяли и обезвредили 223 взрывоопасных предметов", - указано в сообщении.

Напомним, в Житомирской области сотни людей пришли проститься с погибшим на Донбассе военнослужащим.