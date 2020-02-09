Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
В Минздраве заверили, что в Украине нет больных на коронавирус
В Минздраве заверили, что в Украине нет больных на коронавирус
Нефедов: Мы сторонники криминализации контрабанды
Нефедов: Мы сторонники криминализации контрабанды
Шахтер - Вентспилс: видеообзор матча
Шахтер - Вентспилс: видеообзор матча
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 февраля

В штабе ООС рассказали о количестве людей, которым оказали медпомощь на КПВВ Донбасса

В штабе ООС рассказали о количестве людей, которым оказали медпомощь на КПВВ Донбасса
12:52 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Спасатели за неделю оказали психологическую и медицинскую помощь в ООС для более 900 человек.

В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории КПВВ, спасатели за неделю оказали медицинскую и психологическую помощь 961 человеку. Об этом сообщает  пресс-служба Операции объединенных сил.

"В пунктах оказания помощи населению расположенных на территории контрольных пунктов въезда/выезда спасателями была оказана медицинская и психологическая помощь 961 лицу", - говорится в сообщении.

Указано, что спасатели также присоединились к пиротехническим работам и тушению пожаров. Они выполняли работы по очистке от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, такоже их сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.

Сутки на Донбассе: противник четыре раза обстреливал позиции ВСУ

"В течение недели пиротехнические расчеты привлекались 35 раз, обследовали 24 га территории, изъяли и обезвредили 223 взрывоопасных предметов", - указано в сообщении.

Напомним,  в Житомирской области сотни людей пришли проститься с погибшим на Донбассе военнослужащим.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Медицинская помощь, КПВВ, ООС, Штаб ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Несколько советов, которые сделают ваши волосы объемнее и красивее
02 Социальный коллапс: установлены реальные причины краха цивилизации острова Пасхи
03 Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
04 В Минобороны заявили, что каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
05 Ким Кардашьян опубликовала фото в откровенном наряде (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жестокая бойня: Что произошло в Таиланде (Фото, Видео)
Жестокая бойня: Что произошло в Таиланде (Фото, Видео)
Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
Грядет большое потепление: прогноз погоды на 9 февраля
В Китае ученые дали название смертельному коронавирусу из Уханя (Видео)
В Китае ученые дали название смертельному коронавирусу из Уханя (Видео)
Тарас Тополя рассказал подробности о своей семье
Тарас Тополя рассказал подробности о своей семье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь