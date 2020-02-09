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День в ООС: ранен украинский защитник

День в ООС: ранен украинский защитник
18:45 Сегодня Телеграф

Новости Украины:С начала суток оккупанты обстреляли позиции ВСУ 5 раз, ранен украинский военнослужащий.

Незаконные вооруженные формирования 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. 

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, 122 мм и минометов 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении. 

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал позиции украинских защитников, еще три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 9 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - добавили в сообщении. 

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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