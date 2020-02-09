Стрельба в Мукачево: в город прибыли нацгвардейцы

Новости Украины:Улицы Мукачево круглосуточно будут патрулировать нацгвардейцы.

С сегодняшнего дня, 9 февраля, улицы города Мукачево Закарпатской области круглосуточно будут патрулировать нацгвардейцы.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

"В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в Мукачево, с целью оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе задействован оперативный резерв Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Для охраны общественного порядка в Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также задействованы гвардейцы второй Галицкой бригады.

"Публичный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и полицейских будут охранять круглосуточно с 9 февраля", - добавили в НГУ.

Как сообщалось ранее, 7 февраля утром в Мукачево на улице Сеченова произошла стрельба, в результате которой двое местных жителей получили огнестрельные ранения.

По данным полиции, заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожника поехали в неизвестном направлении.

Пострадавших госпитализировали.

Мукачевский горсовет на срочно созванном внеочередном заседании принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу криминогенной ситуации в городе и деятельности правоохранительных органов.

8 февраля правоохранители задержали лидера и шестерых членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом. Спецоперацию с привлечением спецподразделения КОВД и роты особого назначения полиции области проводили в селе Нижние Ворота Закарпатской области.

При задержании лица, которые находились в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия. По сообщению правоохранителей, лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. В результате спецоперации никто не пострадал.