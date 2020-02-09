Институт нацпамяти планирует демонтировать герб СССР с монумента "Родина-Мать"

Новости Украины:Демонтировать "Родину-Мать" не будут, но уберут герб СССР.

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович планирует, что до конца своего правления демонтируют герб СССР с монументальной скульптуры "Родина-Мать" в Киеве.

Об этом он сказал в эфире ObozTV.

"Это вполне возможно (убрать советский герб с монументальной скульптуры "Родина-Мать"- ред.) и это должно быть сделано по закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. Это вполне возможно, и с технической точки зрения тоже. Это ряд процедур, технических и юридических лиц, которые необходимо выполнить", - сказал Дробович.

Он отметил, что для демонтажа герба СССР с монументальной скульптуры "Родина-Мать" нужно получить разрешение, однако, заверил, что демонтировать саму "Родину-Мать" никто не собирается.

"Во-первых, это 300 тонн! Во-вторых, это очень сложная и знаковая для Украины архитектурная скульптура", - подчеркнул Дробович и добавил, что очень хотел, чтобы до окончания своей каденции демонтаж герба СССР состоялся.