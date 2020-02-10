Штормовое предупреждение: синоптики предупредили о резкой смене погоды

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10:34 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Погода в Украине 10 февраля резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение, метели и мокрый снег.

В Украине во вторник, 10 февраля, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительный мокрый снег, метели ( I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

"В западных областях сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый). По Киевской области 10 февраля порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый)", - говорится в сообщении.

По Киеву 10 февраля порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый).

Кроме того, в Карпатах в понедельник объявлена значительная опасность схождения лавин.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 10 февраля в высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - указали в ГСЧС.

А 11 февраля в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что по состоянию на утро 10 февраля в Украине без существенных осадков, покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое.

Средняя температура воздуха в восточных и части южных областей -8-15, в западных, северных, центральных -3-7, на крайнем западе -3+2.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях местами заснеженное, в Одесской области местами гололедица.

Напомним, синоптики прогнозировали, что сегодня погода будет дождливой, местами выпадет снег, температура воздуха днем поднимется до + 8.

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Украина, Погода, Гидрометцентр, Штормовое предупреждение, Снег, Ветер, Горы, Лавина, ГСЧС.
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