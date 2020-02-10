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У киевлянина изъяли конопли на 2 млн гривен

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У киевлянина изъяли конопли на 2 млн гривен
12:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:В Киевской области полицейские обнаружили у мужчины каннабиса на 2 миллиона гривен.

Правоохранители в Киеве обнаружили у 42-летнего мужчины семь пакетов с каннабисом, стоимость которых составляет почти 2 млн грн, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Как рассказал начальник отдела полиции № 2 Шевченковского управления полиции Александр Дыбов, в рамках уголовного производства, по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины, после получения разрешения суда, следователи провели санкционированный обыск по месту жительства фигуранта в Киевской области:

"В доме мы обнаружили семь 12-килограммовых полиэтиленовых пакетов с каннабисом, которые изъяли и направили на экспертизу. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет почти 2 млн грн. 42-летнего мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

На Полтавщине обнаружили более 6,5 кг наркосырья и конопли

Сейчас мужчине сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Киев, Полиция, Конопля, Каннабис.
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