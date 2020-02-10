Вооруженное нападение на магазин: В Киеве осудили мужчину за разбой

Новости Украины:В районном суде Киева осудили мужчину за разбойное нападение на магазин.

Подольский районный суд Киева приговорил к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества мужчину, который совершил разбойное нападение на магазин.

Об этом сообщает прокуратура города Киева.

"Приговором Подольского районного суда Киева с учетом позиции прокурора злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК Украины, и ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Как напоминает прокуратура, 31 июля 2017 года обвиняемый зашел в помещение магазина по улице Кирилловской и убедившись, что кроме кассира в помещении никого нет, достал пистолет и направил на продавца с требованием предоставить всю имеющуюся выручку. Завладев средствами, обвиняемый скрылся с места преступления.