Наехал на коляску с младенцем: В Запорожье арестовали и осудили водителя

Новости Украины:В Запорожской области офицеры арестовали и затем осудили мужчину, который подозревался в наезде на коляску с ребенком внутри.

В городе Энергодар Запорожской области арестовали мужчину, который подозревается в наезде на коляску с младенцем внутри.

Об этом сообщают с Энергодарского городского суда Запорожской области.

"9 февраля 2020 года следственным судьей Энергодарского городского суда Запорожской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением залога в размере 45 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (94 590 грн) лицу, подозреваемому в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал малолетний ребенок", - говорится в сообщении.

Согласно ходатайства следователя СО Энергодарского ГУНП в Запорожской области об избрании меры пресечения, досудебным расследованием установлено, что 7 февраля 2020 года в 11 часов 58 минут водитель, управляя автомобилем по проспекту Энергетиков в городе Энергодар, нарушил правила дорожного движения и допустил наезд на детскую коляску, в котором находилась малолетний ребенок.

При рассмотрении ходатайства защитники просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, подозреваемый просил не лишать его свободы.

"Однако, учитывая тяжесть инкриминируемого преступления и последствия, которые наступили в результате ДТП, следственный судья пришел к убеждению о необходимости применения меры пресечения в виде содержания под стражей и что ни одна из более мягких мер пресечения не может предотвратить определенный риск", - добавляется в сообщении.

Постановление следственного судьи может быть обжаловано в Запорожский апелляционный суд в течение пяти дней со дня объявления.