Скачать
Понедельник, 10.02.2020
В Нафтогазе прогнозируют существенное падение цены на газ
В Нафтогазе прогнозируют существенное падение цены на газ
"Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
"Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
Усик получил травму в тренировочном лагере
Усик получил травму в тренировочном лагере
Игорь Кондратюк прокомментировал фурор Марины Круть
Игорь Кондратюк прокомментировал фурор Марины Круть

Наехал на коляску с младенцем: В Запорожье арестовали и осудили водителя

Наехал на коляску с младенцем: В Запорожье арестовали и осудили водителя
11:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Запорожской области офицеры арестовали и затем осудили мужчину, который подозревался в наезде на коляску с ребенком внутри.

В городе Энергодар Запорожской области арестовали мужчину, который подозревается в наезде на коляску с младенцем внутри.

Об этом сообщают с Энергодарского городского суда Запорожской области. 

"9 февраля 2020 года следственным судьей Энергодарского городского суда Запорожской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением залога в размере 45 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (94 590 грн) лицу, подозреваемому в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал малолетний ребенок", - говорится в сообщении. 

В поисках работы: В Киеве за месяц в службу занятости обратились более трех тыс человек

Согласно ходатайства следователя СО Энергодарского ГУНП в Запорожской области об избрании меры пресечения, досудебным расследованием установлено, что 7 февраля 2020 года в 11 часов 58 минут водитель, управляя автомобилем по проспекту Энергетиков в городе Энергодар, нарушил правила дорожного движения и допустил наезд на детскую коляску, в котором находилась малолетний ребенок. 

При рассмотрении ходатайства защитники просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, подозреваемый просил не лишать его свободы.

"Однако, учитывая тяжесть инкриминируемого преступления и последствия, которые наступили в результате ДТП, следственный судья пришел к убеждению о необходимости применения меры пресечения в виде содержания под стражей и что ни одна из более мягких мер пресечения не может предотвратить определенный риск", - добавляется в сообщении.

Столконвение на воде: В Таиланде пострадало более 20 человек, двое детей погибли

Постановление следственного судьи может быть обжаловано в Запорожский апелляционный суд в течение пяти дней со дня объявления.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ДТП, Запорожье, Энергодар, Пострадавшие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
02 Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию
03 В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
04 Будьте великолепны: самые стильные сумки для деловых дам (Фото)
05 В России заявили о готовности к обмену послами с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
В Британии коронавирус признали серьезной угрозой для населения
Британия: Коронавирус серьезная угроза для населения
В украинской армии введут электронные военные билеты
В украинской армии введут электронные военные билеты
Счастливы вместе: как правильно отметить День Святого Валентина?
Счастливы вместе: как правильно отметить День Святого Валентина?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь