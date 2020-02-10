Столконвение на воде: В Таиланде пострадало более 20 человек, двое детей погибли

Новости мира:В Таиланде во время столкновения двух скоростных катеров погибли двое детей из России и более 20 человек получили травмы.

При столкновении двух скоростных катеров в районе Пхукета в Таиланде пострадал 21 человек, еще двое детей из России - погибли.

Об этом сообщает Bangkok Post.

"Двое детей из России погибли и еще 21 человек получили ранения, когда два катера столкнулись в море около пристани в районе Муанг около 7:50 (по местному времени - ред.) в понедельник", - пишет издание.

Так, полиция сообщила, что столкновение произошло на канале возле Пхукетской лодочной лагуны.

Всех раненых туристов отправили в местные больницы. Однако двое из них, 12-летний мальчик и 9-летняя девочка из России, впоследствии скончались от полученных травм.

В СК РФ сообщили, что проводят доследственную проверку по факту столкновения двух туристических катеров, где находились россияне, возле острова Пхукет в Таиланде.

"В настоящее время следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, следственное управление находится в тесном контакте с МИД РФ", - говорится в сообщении.