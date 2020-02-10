Скачать
Понедельник, 10.02.2020
Уже второй украинец заразился коронавирусом, находясь на круизном лайнере
Уже второй украинец заразился коронавирусом, находясь на круизном лайнере
Гончарук поставил "диагноз" работе своего правительства
Гончарук поставил "диагноз" работе своего правительства
Лунин стал героем матча Сегунды: все действия украинца (Видео)
Лунин стал героем матча Сегунды: все действия украинца (Видео)
"Поступь хаоса" получила новую дату релиза
"Поступь хаоса" получила новую дату релиза

Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Орехово

Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Орехово
13:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Минобороны

Новости Украины:Российско-оккупационные войска с начала суток один раз обстреляли защитников Орехового на Луганщине.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток один раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом во время брифинга рассказал спикер Минобороны Максим Праута, сообщает пресс-служба МОУ.

“От начала текущих суток российско-оккупационные войска открывали огонь один раз, из станковых противотанковых гранатометов после 7 часов утра, обстреляв опорные пункты подразделений Объединенных сил возле Орехового, что на Луганском направлении”, - сказал спикер.

Сутки на Донбассе: ранен украинский боец

Отмечается, что по имеющейся на 12.30 информации, потерь с нашей стороны нет.

Напомним, как сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, разведение сил по всей линии столкновения на Донбассе противоречит Минским договоренностям.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Минобороны, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
02 Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию
03 В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
04 Будьте великолепны: самые стильные сумки для деловых дам (Фото)
05 В России заявили о готовности к обмену послами с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коболев: &quot;Нафтогаз&quot; предлагает выполнять еще одну важную функцию
"Нафтогаз" предлагает выполнять еще одну важную функцию
В Британии коронавирус признали серьезной угрозой для населения
Британия: Коронавирус серьезная угроза для населения
&quot;Оскар-2020&quot;: полный список победителей кинопремии
"Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
Брэд Питт посвятил выигранный &quot;Оскар&quot; своим детям (Видео)
Брэд Питт посвятил выигранный "Оскар" своим детям (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь