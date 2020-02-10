Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Орехово

Новости Украины:Российско-оккупационные войска с начала суток один раз обстреляли защитников Орехового на Луганщине.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток один раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом во время брифинга рассказал спикер Минобороны Максим Праута, сообщает пресс-служба МОУ.

“От начала текущих суток российско-оккупационные войска открывали огонь один раз, из станковых противотанковых гранатометов после 7 часов утра, обстреляв опорные пункты подразделений Объединенных сил возле Орехового, что на Луганском направлении”, - сказал спикер.

Отмечается, что по имеющейся на 12.30 информации, потерь с нашей стороны нет.

Напомним, как сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, разведение сил по всей линии столкновения на Донбассе противоречит Минским договоренностям.