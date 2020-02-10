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Кровавая ссора: В Мукачево женщина зарезала своего мужа

Кровавая ссора: В Мукачево женщина зарезала своего мужа
14:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: zk.npu.gov.ua

Новости Украины:На Закарпатье женщина во время семейной ссоры убила своего мужа, нарушительницу задержали.

На Закарпатье правоохранители задержали женщину по подозрению в убийстве собственного мужа.

Как сообщает пресс-служба полиции региона, преступление было совершено в Мукачево. Об убийстве стало известно около часа ночи в понедельник - правоохранителей вызвали медики.

"На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что потерпевшим является 61-летний мужчина, владелец дома. Как стало известно, ножевое ранение он получил от своей жены во время ссоры. 49-летняя женщина нанесла телесное повреждение в область груди, в результате которого мужчина скончался", - говорится в сообщении. 

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Женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 7 до 15 лет.

Сегодня женщине будут избирать меру пресечения.

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Украина, Убийство, Закарпатье, Криминал, Карпаты, Мукачево, Нацполиция, ГУНП.
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