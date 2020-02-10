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Надругательство над могилой: В Киеве задержали мужчину, который облил памятник Ватутину зеленкой

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Надругательство над могилой: В Киеве задержали мужчину, который облил памятник Ватутину зеленкой
14:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: kyiv.npu.gov.ua

Новости Украины:В ГУНП Киева заявили о задержании правонарушителя, который облил памятник зеленкой.

В Киеве в Мариинском парке веществом зеленого цвета облили памятник. По данному факту начато уголовное производство, один человек задержан.

Об этом сообщает ГУНП в Киеве.

"Сегодня ночью во время патрулирования территории Мариинского парка работники полка полиции особого назначения № 2 заметили, как неизвестные облили зеленым веществом памятник и бросились наутек. Правоохранители догнали и задержали одного из беглецов", - говорится в сообщении.

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Для документирования происшествия выехала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Полицейские осмотрели здание, прилегающую территорию и изъяли с места происшествия обломки флаконов вещества зеленого цвета.

Для выяснения всех обстоятельств 19-летнего правонарушителя доставили в Печерское управление полиции. С ним общаются следователи в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Принимаются меры по установлению и задержанию других лиц, причастных к правонарушению.

Как сообщалось, речь идет о памятнике Николаю Ватутину. 

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Как ранее сообщалось, в фамилии "Ватутин" нет в списке на декоммунизацию, но даже если и была, то его памятник в Киеве нельзя демонтировать, ведь это не просто памятник, а могила.

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Киев, Украина, Правонарушение, Зеленка, ГУНП.
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