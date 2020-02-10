Грипп в Киеве: на карантин закрыты 285 школ

Новости Украины:В Киеве за последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 10,5%, образовательный процесс приостановлен в 285 учебных заведениях.

По информации департамента образования и науки, сейчас в Киеве образовательный процесс приостановлен в 285 учебных заведениях.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба городской власти.

"Образовательный процесс приостановлен в 251 школе полностью и в 34 школах частично. В то же время, в 10 учебных заведениях возобновлен образовательный процесс ", - подчеркнул Поворозник и напомнил, что руководители учебных заведений имеют право полностью или покласово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся из-за заболевания гриппом и ОРВИ.

По его словам, такое решение принято на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

По его словам, в столице за 6-я неделя 2020 года зарегистрировано 15 210 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует принятия дополнительных мер, и ниже базовой линии на 32,9%.

Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 10,5% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболели - 9802 (рост на 7,4%), взрослых - 5408 человека (рост на 16,6%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 64,4%, а на предыдущей неделе - 66,3%. Среди школьников заболеваемость выросла на 15,7% - зарегистрировано 4849 случаев", - рассказал Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 5-ю неделю госпитализированы 302 человека, из них 218 - дети.

"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 51383 человека", - добавил Поворозник.