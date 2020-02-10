Скачать
Понедельник, 10.02.2020
Температурные аномалии: какую погоду ждать в Украине в 2020 году
Температурные аномалии: какую погоду ждать в Украине в 2020 году
Герус: "Нафтогаз" не может быть ни приватизирован, ни даже выведен на IPO
Герус: "Нафтогаз" не может быть ни приватизирован, ни даже выведен на IPO
Притула высказался об игре Карпат в чемпионате Украины
Притула высказался об игре Карпат в чемпионате Украины
Бруно Марс заключил сделку с Disney: подробности
Бруно Марс заключил сделку с Disney: подробности

Сотрудники Нацполиции расследуют причины отравления семерых детей в Николаеве

Сотрудники Нацполиции расследуют причины отравления семерых детей в Николаеве
17:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Николаеве сотрудники ГУНП устанавливают причины отравления детей в детском саду.

В Николаевской области расследуют отравление 7 воспитанников Бугского детского сада.

Об этом сообщает ГУНП в Николаевской области.

"10 февраля в полицию поступило сообщение о том, что на прошлой неделе в больницу доставлены воспитанники Бугского дошкольного учебного заведения с признаками отравления. Предварительно известно, что среди пострадавших семеро детей в возрасте до 15 лет, четверо были госпитализированы, еще троим детям медики назначили амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

"Дорогой туалет": В Харькове собираются начать в парке стройку за почти 17 млн

Вознесенским отделом полиции решается вопрос о внесении в ЕРДР уголовного производства по ч. 1 ст. 325 УК "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", что наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и причины отравления детей. Специалисты проводятся санитарно-эпидемиологические, лабораторные исследования и исследования. После получения результатов экспертиз будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Отравление, Дети, Пострадавшие, Нацполиция, ГУНП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
02 Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию
03 В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
04 У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления
05 Будьте великолепны: самые стильные сумки для деловых дам (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коболев: &quot;Нафтогаз&quot; предлагает выполнять еще одну важную функцию
"Нафтогаз" предлагает выполнять еще одну важную функцию
Глава МИД Италии выступил в поддержку Украины
Глава МИД Италии выступил в поддержку Украины
Госстат: Инфляция в Украине в январе ушла в &quot;минус&quot;
Госстат: Инфляция в Украине в январе ушла в "минус"
Мелания Трамп поразила роскошным нарядом (Фото)
Мелания Трамп поразила роскошным нарядом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь