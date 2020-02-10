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"Дорогой туалет": В Харькове собираются начать в парке стройку за почти 17 млн

"Дорогой туалет": В Харькове собираются начать в парке стройку за почти 17 млн
15:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:В зоопарке Харькова планируют построить здание туалета почти за 17 млн гривен.

В Харьковском зоопарке хотят построить двухэтажный туалет в зоне "Мир побережья" за 16 780 760 гривень. Соответствующий тендер "Новое строительство туалета в зоне "Мир побережья" объявили 24 января на сайте публичных закупок Prozorro.

Как пишет KHARKIV Today, открытые торги должны состояться 11 февраля. Однако пока не нашлось желающих строить туалет почти за 17 миллионов: за день до торгов ни один участник не подал заявку.

Согласно документации, прямоугольный туалет размером 24,70x8,64 метров будет состоять из двух этажей. На первом этаже расположатся женский и мужской туалеты, на втором - техническое помещение террариума. Из первого этажа туалета можно будет попасть в экспозиционный павильон "Террариум", который находится рядом.

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Здание туалета построят из железобетонных свай, проведут хозяйственно-питьевой водопровод, горячее водоснабжение, бытовую и производственную канализацию, сети электроснабжения, оборудуют вентиляцию, кондиционирование. В туалете на первом этаже построят топочную с двумя котлами, которая будет отапливать здание.

За указанную сумму победитель тендера должен будет провести демонтажные и земляные работы, залить фундамент и возвести стены, крышу, установить металлоконструкции, перекрытия, лестницу, двери, окна, сделать подвесные потолки и утеплить фасад.

Подрядчик облицует часть стен керамической плиткой, часть покрасит водостойкой краской. В его же обязанности входит покупка материалов - от светильников, розеток и труб до умывальников и унитазов. Так, в здании оборудуют десять комплектов одиночных умывальников и еще один фаянсовый, два умывальника для людей с инвалидностью.

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Также строители должны будут установить десять комплектов писуаров, десять унитазов, комплект напольных унитазов (чаша "Генуя") и два напольных унитаза для людей с инвалидностью.

В террариуме на втором этаже будут одиночные умывальники с подводом горячей и холодной воды (10 комплектов), один фаянсовый умывальник и десять стальных поддонов. Для подогрева воды приобретут один бойлер.

Завершить все работы и поставить материалы должны до 31 декабря 2021 года.

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В зоне "Мир побережья" (будет находиться недалеко от входа в зоопарк и ХНУ им. Каразина) площадью 10 000 квадратных обещают поселить пингвинов Гумбольдта.

18 декабря на сессии Харьковского горсовета депутаты проголосовали за выделение очередной суммы на завершение реконструкции Харьковского зоопарка. В этот раз сумма составила 500 миллионов гривен.

Примечательно, что согласно смете на 2020 год, на строительство туалета в зоне "Мир побережья" выделили 4 миллиона гривень. Отметим, что с 2016 года на реконструкцию зоопарка уже потратили более 500 миллионов гривень.

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Все по теме:

Украина, Харьков, Зоопарк, Финансы, Туалет.
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