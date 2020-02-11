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В Днепре из-за непогоды перекрыли объездную дорогу

В Днепре из-за непогоды перекрыли объездную дорогу
11:36 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Автодорога Южный обход соединяет Криворожскую и Запорожскую трассы.

В Днепре из-за непогоды (снег, гололед) закрыто движение транспорта на автодороге Южный обход протяженностью 18 км.

Об этом сообщили в Службе автодорог в Днепропетровской области.

"В связи с резким изменением погодных условий, принято решение о закрытии движения на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-04 Южный обход. Днепр км 0+000-18+000 протяженностью 18 км для всех категорий транспорта с 8: 30 11 февраля", - говорится в сообщении.

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Служба автомобильных дорог призывает пользователей дорог воздержаться от поездок до окончания непогоды, для более эффективной работы снегоуборочной техники.

Напомним, климатологи пророчат Украине больше "погодного экстрима".

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Погода, Днепр, Днепропетровская область, Укравтодор.
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