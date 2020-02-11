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В Тернопольской области поезд насмерть сбил мужчину

В Тернопольской области поезд насмерть сбил мужчину
12:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:В Тернопольской области поезд смертельно травмировал мужчину и не остановился.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, тело погибшего на железнодорожном пути обнаружил вчера 10 февраля в 21.29 машинист электрички, которая проезжала между станциями Цебров - Озерная Зборовского района. Он сообщил диспетчеру, который вызвал полицию и "скорую".

Во время предварительного осмотра тела эксперт установил, что травмы характерны от наезда поезда. По версии правоохранителей, мужчина, вероятно, шел в попутном направлении с железнодорожным транспортом и не успел вовремя отойти.

В результате удара он погиб на месте происшествия. Следственно-оперативная группа установила, что сбивший мужчину поезд уже прибыл во Львов.

На электровозе и на первом вагоне специалисты обнаружили следы крови. По предварительным данным, машинист в темноте не увидел прохожего и не почувствовал удара. Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего.

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На вид ему 40-50 лет. Данный факт внесен в ЕРДР в соответствии со ст. 276 ч. 3 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей). Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

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Полиция, Поезд, Тернопольская область, Происшествие.
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