В Одесской области женщина во время ссоры забила мужа молотком

Новости Украины:Во время семейного конфликта 51-летняя жительница села Заречное несколько раз ударила мужа молотком по голове.

В Одесской области во время семейного конфликта на бытовой почве 51-летняя жительница с. Заречное нанесла своему мужу несколько ударов молотком по голове.

От полученных травм 59-летний потерпевший скончался на месте, сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области. Как отмечается, подозреваемая сама позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.

Следственно-оперативной группе, которая прибыла по вызову, женщина рассказала, что между ней и мужем во время вечернего семейного застолья со спиртным произошла ссора, которая переросла в драку. Со слов хозяйки, мужчина набросился на нее с молотком, а она выхватила инструмент из его рук и несколько раз ударила по голове.

Правонарушительнице сообщили о подозрении в умышленном убийстве, предусмотренном ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, и задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Меры пресечения она ожидает в изоляторе временного содержания. Досудебное расследование продолжается.