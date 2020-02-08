Под Полтавой найден труп мужчины без головы

Новости Украины:В Полтавской области в селе Рокитное найдет труп мужчины без головы.

7 февраля в селе Рокитное Полтавской области найдет труп мужчины без головы. Как сообщили в Кременчугском отделе полиции, соседи вызвали полицию, так как пропал их сосед.

При осмотре территории мужчина был найден в погребе своего частного дома. При этом от тела была оторвана голова.

Следов насильственной смерти не выявлено. В полиции предполагают, что голову отгрызли собаки. Тело отправлено на судмедэкспертизу.

Напомним, в Киевской области нашли тело 17-летнего парня, который считался пропавшим.

В Киеве в ночь на 20 ноября на Подоле нашли труп молодого мужчины с пробитой головой и веником на шее.