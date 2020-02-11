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Смерть заключенного в Одесском СИЗО: трое сотрудников лишились должностей

Смерть заключенного в Одесском СИЗО: трое сотрудников лишились должностей
14:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:Начальника и двух сотрудников Одесского следственного изолятора уволили.

Трех сотрудников Одесского СИЗО - фигурантов расследования журналистов уволили с должностей.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Виталий Васылык, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Три сотрудника Одесского СИЗО, которые фигурировали в расследовании журналистов, уволены с занимаемых должностей. Речь идет о начальнике Одесского СИЗО Владимире Шевченко, его заместителе Валентине Слабинском, а также сотруднике оперативного отдела Александре Торзюке", - сообщил Васылык.

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По его словам, с момента выхода фильма-расследования по этим должностных лиц начала работать внутренняя безопасность, впрочем, упомянутых людей не удавалось уволить ранее, поскольку они находились на больничных.

Как известно, работника Одесского СИЗО подозревают в причастности к смерти заключенного.

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Одесса, СИЗО, Одесская область.
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