Смерть заключенного в Одесском СИЗО: трое сотрудников лишились должностей

Новости Украины:Начальника и двух сотрудников Одесского следственного изолятора уволили.

Трех сотрудников Одесского СИЗО - фигурантов расследования журналистов уволили с должностей.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Виталий Васылык, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Три сотрудника Одесского СИЗО, которые фигурировали в расследовании журналистов, уволены с занимаемых должностей. Речь идет о начальнике Одесского СИЗО Владимире Шевченко, его заместителе Валентине Слабинском, а также сотруднике оперативного отдела Александре Торзюке", - сообщил Васылык.

По его словам, с момента выхода фильма-расследования по этим должностных лиц начала работать внутренняя безопасность, впрочем, упомянутых людей не удавалось уволить ранее, поскольку они находились на больничных.

Как известно, работника Одесского СИЗО подозревают в причастности к смерти заключенного.