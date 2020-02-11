Вспышка гриппа и ОРВИ: в Ровно продлили карантин

Новости Украины:Местные власти Ровно приняли решение о продлении карантина во всех учебных заведениях.

Из-за высокого уровня заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Ровно продлили карантинные мероприятия.

Об этом сообщает Ровенский городской совет.

"В Ровно продлили карантинные и ограничительные мероприятия в связи с состоянием заболеваемости гриппом и ОРВИ - до понедельника, 17 февраля. Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Следующее заседание комиссии состоится 17 февраля.

Как известно, в Ровенской области эпидемия гриппа не отступает. В области заболело уже более 141 тыс. человек, из них более 70% - дети. Показатель заболеваемости на 51 процент выше порогового уровня. В течение недели были госпитализированы 449 больных, из них 295 детей. В отделениях анестезиологии и интенсивной терапии с тяжелым течением пневмонии находятся 12 больных, у которых выявлен грипп А.

В связи с осложнением эпидемической ситуации по гриппу и других ОРЗ приостановлен учебный процесс в более 460 школах области.