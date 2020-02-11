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В "Жулянах" сократился пассажиропоток

В "Жулянах" сократился пассажиропоток
17:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Пассажиропоток аэропорта "Киев" в январе уменьшился более, чем на 20%.

Пассажиропоток Международного аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского в январе 2020 года уменьшился по сравнению с январем 2019 года на 20,4%.

Об этом сообщает аэропорт "Киев" в Facebook.

"За январь 2020 года Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского обслужил 178,8 тыс. пассажиров, что на 20,4% меньше, чем в январе 2019. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 176,9 тыс., на внутренних рейсах – 1,9 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество рейсов в январе 2020 года составляло 1838 на прилет и вылет, что на 19,5% меньше аналогичного периода 2019 года, из них международных рейсов - 1 629, внутренних - 209.

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Наиболее популярные международные направления в январе 2020 года – Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Мемминген (Германия), Франкфурт-на-Майне (Германия), Будапешт (Венгрия); а внутренние - Запорожье.

Как сообщалось, аэропорт "Киев" в 2019 году обслужил 2,6 млн пассажиров, что на 6,9% меньше чем в 2018 году.

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Киев, Аэропорт, Жуляны.
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